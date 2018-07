Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani din județul Iași, Virgil Paul Baciu, a fost arestat pentru ca și-ar fi violat, de cinci ori, propria sora, care avea probleme psihice. (Reduceri mari la jocuri PC) Cea care l-a reclamat pe tanar la Poliție a fost chiar mama lui, revoltata de ceea ce ii povestise fiica ei. Baciu…

- Politistii cauta un minor in varsta de 15 ani din localitatea Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care sustine ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele de 4 ani. Politistii din Prahova au fost sesizati, sambata dimineata, in jurul orei 4, de o femeie din localitate despre faptul…

- Minorul in varsta de 15 ani care si-a violat fratiorul mai mic, vitreg, in veceul din curtea casei, a fost arestat pentru 30 de zile. Ieri, judecatorii de la Raducaneni au decis sa-l introduca in arest pe minor dupa ce, pe data de 26 iunie, in jurul orei 12.45, l-a violat pe fratele sau mai mic. „In…

- Liviu Gavrilescu era profesor la Universitatea de Nord, fost consilier al prefectului si consilier IT la Prefectura Maramures. „A fost sesizata politia in aceasta dimineata cu privire la decesul unei persoane. S-a costituit o echipa complexa de cercetare si se desfasoara veificari pentru stabilirea…

- La acest moment, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare opt mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Brasov si Giurgiu, intr-un dosar privind…

- Cei doi barbați din Arges si Olt care au fost prinși miercuri in trafic, de polițiști in Alba Iulia, dupa ce ar fi sustras dintr-un magazin din oraș suma de 3.500 lei au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt prezentați Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale.…

- Un politist acuzat de purtare abuziva, șantaj, instigare la lipsire de libertate și instigare la fals intelectual este de negasit. Agentul Dorin Petcu a fost chemat la Parchet pentru a fi audiat de procurorul de caz in dosar. Potrivit observator.tv, barbatul s-a prezentat la Parchet, unde a precizat…