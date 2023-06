Cutremurător! Elev găsit mort în internatul unui liceu din Buzău. Poliția face anchetă Descoperire cutremuratoare la internatul unui liceu din Buzau. Un elev a fost gasit fara suflare, joi dimineața. S-a dat alerta, au fost chemate cadrele medicale, dar din pacate s-a constatat decesul adolescentului. Poliția a inceput o ancheta in acest caz, pentru a se stabili exact condițiile in care a sfarșit copilul. Alerta s-a dat la […] The post Cutremurator! Elev gasit mort in internatul unui liceu din Buzau. Poliția face ancheta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Momente șocante, in aceasta dimineața, in internatul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive din Buzau. Un copil, in varsta de 15 ani, a fost gasit fara suflare in camera de internat. Elev in clasa a VII-a, adolescentul nu a coborat la masa, astfel ca a trezit suspiciuni. Așa…

