- O adolescenta romanca a murit injunghiata ziua-n amiaza mare intr-un parc din Germania. Iuliana avea 15 ani refuzase avansurile unui tanar turc. Tragedia s-a intamplat luni la pranz la Viersen, un micut orasel de pe Rinul de...

- Susanna, o adolescenta care sosise cu familia din Republica Moldova in Germania in luna februarie a acestui an, a fost data disparuta pe 22 mai. Parintii fetei, eleva la o scoala de langa Mainz, au alertat politia, dupa ce aceasta nu a mai revenit acasa de la scoala. Cadavrul fetei a fost gasit joi,…

- Prima statie spatiala a chinezilor se va prabusi pe Pamant, cel mai probabil in cursul zilei de vineri. Chinezii au pierdut controlul asupra laboratorului spatial Tiangong 1, lansat cu succes in 2011, iar acesta nu va supravietui reintrarii in atmosfera terestra, majoritatea componentelor urmand sa…

