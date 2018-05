Stiri pe aceeasi tema

- Crima socanta in Capitala, unde un copil de noua ani si-a injunghiat de patru ori bunica in gat pentru ca nu l-a lasat la calculator. Cazul i-a luat prin surprindere pe specialisti, care afirma ca varstele autorilor sunt din ce in ce mai scazute in raport cu gravitatea faptelor, tot mai grave. Tragedia…

- Bucurestiul este din nou pe harta filmului mondial. Luke Goss, baiatul dur care a impartit pumni in pelicule celebre precum "Interviu cu un Asasin" si "Cursa Mortala" 2 si 3, a venit sa filmeze la noi.

- Un copil din Iași s-a spanzurat din greșeala, dintr-o joaca nevinovata. Baiatul de doar 12 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce s-a strans in jurul gatului cu o funie, cel mai probabil, ca sa impresioneze o fata, scrie libertatea.ro.

- Cantareata de muzica populara Cristina Fulgusin Mateias a incetat din viata luni noapte. Vestea i-a ingrozit pe cei care au cunoscut-o, mai ales ca artista nu avea probleme de sanatate grave.

- Crima socanta in urma cu putin timp. O mama si-a ucis fetita in varsta de numai patru ani, a inecat-o in cada si i-a taiat venele la ambele maini. O fetita de patru ani a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu…

- CUTREMURATOR: Tanara de 29 de ani, mama a trei copii, s-a sinucis. A fost gasita spanzurata de catre fiul ei in varsta de 5 ani.FOTO Tragedie de nedescris intr-o comuna din Satu Mare. O femeie de 29 de ani, mama a trei copii, s-a spanzurat sub acelasi acoperis cu fiul sau, in varsta de doar cinci ani.…

- Politistii din zona de vest a țarii sunt in alerta, dupa ce o familie a anuntat disparitia unei femei de 58 de ani si a nepoatei sale, de doar 4 ani. The post Bunica și nepoțica ei in varsta de patru ani au fost gasite appeared first on Renasterea banateana .

- Joi, 8 martie, de la ora 22.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta” este seara dedicata mamelor. O ediție speciala in ceea ce privește concurentele, mama, fiica și bunica, dar și a necunoscuților ai caror varsta va trebui ghicita.