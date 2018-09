Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul puternicului seism produs saptamana trecuta in insula Hokkaido din nordul Japoniei a crescut la 44 de decese, au anuntat luni autoritatile guvernamentale. Nu exista persoane date disparute, potrivit AFP, citat de Agerpres. Aproximativ 40.000 de salvatori (pompieri, politisti, soldati) ...

- Premierul japonez Shinzo Abe a vizitat duminica insula Hokkaido, lovita joi de un puternic seism soldat cu 42 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritati si citat de AFP. Abe a vizitat...

- Un nou bilant al victimelor cutremurului de 6,7 grade produs joi, ce a provocat alunecari de teren in insula Hokkaido, a ajuns sambata la 35 de morti, transmite AFP. Cele mai multe victime s-au inregistrat in localitatea Atsuma, expusa alunecarilor de ,teren de pe versantii montani din apropiere. Cinci…

- Operatiunile de cautare continua in ritm accelerat in nordul Japoniei pentru gasirea supravietuitorilor dupa alunecarile de teren produse in urma unui cutremur puternic ce a provocat 18 decese, potrivit celui mai recent bilant provizoriu, relateaza vineri AFP. Localitatea Atsuma, situata la poalele…

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte 31 sunt date disparute, in urma seismului cu magnitudine de 6,7 grade care a afectat insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat autoritatile nipone, potrivit cotidianului Japan Times.

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, iar alte patru ar putea fi de asemenea decedate dupa un cutremur cu magnitudinea 6,7 produs joi dimineata pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, in urma caruia au...

- Dupa taifunul Jebi, care a curmat vieti omenesti si a lasat in urma pagube materiale semnificatie, Japonia a fost lovita, la primele ore ale zilei de joi, de un cutremur puternic. Miscarea telurica a avut 6, 7 grade pe scara Richter si a afectat insula Hokkaido, situata in nordul Japoniei. Sunt cel…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc duminica in largul insulei indoneziene Lombok. Autoritațile au emis o alerta de tsunami, care a fost ulterior ridicata. Bilanțul victimelor este sumbru și ar putea crește: cel puțin 91 de morți și 202 de raniți.