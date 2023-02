Cutremur Turcia. Femeie salvată după ce a stat 100 de ore sub dărâmături O femeie a fost salvata vineri in orasul Kirikhan din Turcia de o echipa germana de interventie, dupa ce a petrecut mai mult de 100 de ore sub daramaturi. „Echipa de salvare a avut nevoie de peste 50 de ore pentru a-si face drum printre daramaturi si a ajunge la aceasta femeie”, a anuntat pe Twitter ONG-ul german I.S.A.R. Germany. KORKMA – HAB KEINE ANGST – Unser Team arbeitet jetzt schon seit uber 50 Stunden daran, eine verschuttete Frau im turkischen #kirikhan aus einem eingesturzten Haus zu befreien. Uber einen kleinen Schacht wird der Kontakt zu der Frau gehalten. WIR GEBEN NICHT AUF!# #erdbeben… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

