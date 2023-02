Cutremur Turcia. Cu ce au reușit să supraviețuiască doi frați care au fost salvați după 198 de ore Frații Muhammed Enes Yeninar, de 17 ani, și Abdulbaki, de 20 de ani, au fost scoși de sub gramezile de moloz din Kahramanmaras dupa 198 de ore, adica peste 8 zile. In timp ce numarul morților cutremurului care a lovit Turcia și Siria la februarie a depașit cifra de 40.000, continua și salvarile miraculoase de sub daramaturi. Citește și: Au pus nisip de mare in loc de beton armat in blocurile cazute la cutremurul din Turcia! Astfel,frații Muhammed Enes Yeninar, de 17 ani, și Abdulbaki, de 20 de ani, au fost scoși de sub gramezile de moloz din Kahramanmaras dupa 198 de ore, adica dupa peste 8 zile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

