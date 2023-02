Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Romania au reusit sa gaseasca inca un supravietuitor sub blocurile daramate in Turcia, in urma cutremurelor fevastatoare care au afectat si Siria.Ei au reusit sa scoata de sub daramaturi o femeie, constienta si cooperanta. "La solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile…

- Cutremurele din Turcia și Siria au provocat zeci de mii de victime, printre care și animale. Speriate și pline de praf, ele au ramas prinse sub daramaturi, pana cand salvatorii le-au dat o noua șansa la viața.

- Un bebelus de doar 20 de zile a fost scos in viața din ruinele unei case daramate de cutremurul de luni din Turcia. Momentan, nu se stie daca a mai supravietuit cineva din familia lui, informeaza Metro.co. Salvatorii au fost fotografiați ținandu-l in brațe pe baiețelul Kerem Agirtas, in timp ce cautau…

- Salvatorii din Turcia lupta cu ruinele și timpul care curge in defavoarea supraviețuitorilor. Fiecare viața salvata reprezinta un efort uriaș, fizic și emoțional. O filmare raspandita rapid in mediul virtual arata modul in care salvatorii din Turcia salveaza vieți. Dupa ce se curața și se stabilizeaza…

- Imagini sfașietoare vin din Turcia si surprind momentul in care un tata ține mana fiicei sale de 15 ani ucisa in cutremurul care a devastat tara. Cel mai recent bilant vorbeste de 3549 de morti si 22.168 de raniti doar in Turcia in timp ce 53.317 salvatori sunt mobilizati in zonele afectate, scrie Observatornews.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca 23 de milioane de persoane, dintre care 1,4 milioane de copii, ar putea fi afectate de cutremurele din Turcia și Siria.Anunțul infiorator vine de la Adelheid Marschang, responsabil pentru situatii de urgenta al OMS.„Harțile de prezentare a evenimentelor…

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului, relateaza digi24.ro .

