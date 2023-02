Cutremur Trucia. Erdogan recunoaște: „Intervenţiile nu se desfăşoară pe cât de repede am sperat” „Distrugerile au afectat atat de multe imobile (...) incat, din pacate, nu am putut desfasura interventiile pe cat de repede am sperat”, a declarat seful statului in timpul unei vizite in orasul Adiyaman din sudul tarii, extrem de afectat de catastrofa.Erdogan a recunoscut inca de miercuri existenta unor „lacune” in reactia la seism, adaugand ca este „imposibil sa fii pregatit pentru un astfel de dezastru”.Omniprezentul presedinte turc, la putere de 20 de ani si care vrea sa castige un nou mandat la alegerile prevazute pentru 14 mai, este puternic criticat de supravietuitori pentru lentoarea echipelor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

