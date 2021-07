Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a facut sambata un apel catre migranți sa nu riște intrarea ilegala in Uniunea Europeana, avertizandu-i ca platesc 15.000 de euro doar pentru a sta intr-un cort, potrivit agenției Tass citate de Agerpres . „Pentru 15.000 de euro ajungeti in…

- Cea mai mare infractiune de mediu de care nu a auzit nimeni este comertul ilegal cu gaze fluorurate, care intra in Europa prin Romania, iar un nou raport lansat de Environmental Investigation Agency (EIA) arata ca potentialul impact asupra climei al acestui tip de comert ilegal ar putea ajunge la echivalentul…

- In ultimele luni, producatorul american de semiconductori a cautat subventii in valoare de 8 miliarde de euro pentru a construi centrul de productie a cipurilor in Europa. ”Sustin cu tarie acest lucru. Posibila stabilire in Bavaria a unui producator international mare de semiconductori este o oportunitate…

- Agenția UE pentru droguri (OEDT) a publicat la LISABONA Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, cea mai recenta analiza anuala a situației drogurilor in Europa. Pe baza datelor din 29 de țari (= 27 de state din Uniunea Europeana, Turcia și Norvegia), raportul ofera noi perspective…

- Pacea in Europa este posibila numai cu condiția unui dialog cu Rusia, a declarat, intr-un interviu pentru agenția TASS, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, in cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt-Petersburg, scrie Kommersant. Domnul Kurz este convins ca, in pofida dezacordurilor…

- Turcia reusise pana acum sa evite o carantina totala, impunand diverse restrictii partiale, care in luna februarie au redus numarul cazurilor zilnice la 6.000. Dar relaxarea restrictiilor in luna martie a declansat un nou val al infectiilor, care au atins la sfarsitul lui aprilie cel mai ridicat nivel…

- Conform datelor oficiale, postate pe site-ul Worldometers, Turcia a inregistrat 4,75 de milioane de cazuri de COVID pana acum și 39.398 de decese asociate bolii. In acest interval s-au facut și aproximativ 85 de milioane de teste anti-SARS-COV-2.Presedintele Turciei anunțase, luni, ca țara va intra…

