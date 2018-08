Cutremur si in Romania in aceasta dimineata Un cutremur de magnitudine ML 3.5 a fost inregistrat la ora 05.28, in judetul Buzau, la 123 kilometri adancime. Conform datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost la coordonatele 45.41 N ; 26.23 E, la 109 km N de Bucuresti, 54 km N de Ploiesti si 6 km V de Nehoiu. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INITIATIVA… Cel mai mare steag al UE din Romania va fi dus la Bucuresti de catre filialele USR din Moldova, o actiune care se desfasoara sub sloganul „Pentru o Moldova Europeana”. Astfel, filialele USR din Barlad, Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Vrancea, Buzau organizeaza vineri, 10 august 2018, un…

- Un seism de magnitudine 3.4 a avut loc, in judetul Buzau, cu cateva minute inainte de ora 22.00, la 116 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.45 N ; 26.36 E, la 115 km N de Bucuresti, 50 km NV de Buzau si 6 km SV de Gura Teghii.Institutul…

- Un cutremur de magnitudinea 2,8 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania.Potrivit specialistilor INFP, seismul a avut epicentrul in judetul Buzau, acesta fiind localizat la o adancime de 134 km. De asemenea, epicentrul a fost localizat la o distanta de 4 km de Carbunesti,…

- Oreste Teodorescu, Ramona Badulescu și Razvan Ciobanu sunt doar cateva din vedetele din Romania care vor fi audiate la DIICOT in calitate de martori intr-un dosar privind trafic de droguri, anunta Romania TV. Mai multe perchezitii au fost facute, joi, de DIICOT in Prahova si Bucuresti intr-un dosar…

- Paris Hilton a sosit joi dupa-amiaza in Romania, iar la doar cateva ore distanța a fost gazda unui show de-a dreptul istoric, in cel mai exclusivist club de pe malul lacului Herastrau, NUBA București. Așa cum v-a obișnuit, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va ține la curent cu tot ce a facut moștenitoarea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 5:56, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 129 de kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica ...

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca miercuri dimineata, la ora 5.56, s-a produs un cutremur in judetul Buzau. Seismul a avut magnitudinea 2,9 grade si s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Este al doilea seism din ultimele…

- Un cutremur de magnitudine 2.9 a avut loc, in aceasta noapte, la ora 23.00, in judetul Vrancea, la 106 kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la coordonatele 45.69 N ; 26.55 E, la 144 km N de Bucuresti, 49 km V de…