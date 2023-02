Stiri pe aceeasi tema

Ultimul bilanț al seismului de la inceputul saptamanii de la frontiera turco-siriana indica 23.766 de morți, peste 20.000 in Turcia și 3.553 in Siria. Mai mult de 12.000 de cladiri sunt afectate sau distruse, potrivit autoritaților, citate de France-Presse, scrie Rador.

Romanca aflata in Turcia: Astazi este un pic mai liniste, dar nu neaparat in sensul bun al cuvantului/ Inca sunt miracole - din Gaziantep s-au scos trei oameni vii de sub daramaturi/ Nu avem gaz, nu avem caldura/ Dormim in masina si mancam la spital

Accesul la platforma Twitter a fost restricționat in toata Turcia in ceea ce pare a fi o masura a autoritaților. In paralel, problemele de conectivitate la internet s-au diminuat in sudul Turciei.

Un nou cutremur a avut loc in Estul Turciei. Acesta a avut o intensitate de 5, pe scara Richter, la o adancime de 10 kilometri.

Un moment de reculegere a fost tinut, luni seara, inaintea meciului Farul - Universitatea Craiova, care a inceput la ora 20.00, la Constanta.

Un grup de studenți și profesorul lor sunt prinși in orașul turc lovit de un cutremur extrem de puternic. MAE al Romaniei face primele precizari de presa pe tema situației de acolo:

Un cutremur puternic a lovit sambata regiunea de frontiera dintre Turcia și Iran, distrugand mai multe case intr-un oraș iranian, au anunțat mass-media iraniene și Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), citate de Reuters.

Dupa infrangerile din primele meciuri amicale din Turcia, cu Pogon (scor 0-2) și cu Rakow (scor 1-4), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, nu s-a putut abține sa nu-i ințepe pe cei de la FCSB.