Un cutremur cu o intensitate de 4,1 a avut loc in dimineața zilei de luni, 19 iunie, in Oltenia, in județul Gorj, unde in luna februarie s-au inregistrat doua seisme puternice. „Cutremur Oltenia, Gorj! In ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea […]