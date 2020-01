Stiri pe aceeasi tema

- Un seism puternic s-a resimtit in aceasta dimineata, la ora 03:26:46, in Romania. Potrivit INFP, seismul ar fi avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter si epicentrul in Vrancea. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimata la 5,4 și adancimea la 126 de km, dar ulterior datele au fost actualizate.Cutremurul…

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea.Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc…

- In ziua de 16 Decembrie 2019 la ora 10:25:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Grecia un cutremur cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 119km V de Patra, 285km V de Piraeus, 292km V de Athens In luna decelmbrie, Romania…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona Vrancea, anunța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 00:45. Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri.In noiembrie, in Romania,…

- Un nou cutremur s-a produs miercuri dimineața, la ora locala 4:35, in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,8 pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 105 kilometri.

De ultima ora! CUTREMUR puternic in Romania in ziua alegerilor CUTREMUR IN ROMANIA. In ziua de 10 Noiembrie 2019 la ora 13:53:56 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 170km.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața, in Vrancea. Seismul a fost urmat de altul, de 2,8 grade, in Banat, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul de 2,6 grade pe scara Richter din Vrancea s-a produs la adancimea de 98…