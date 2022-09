Un cutremur de adancime s-a produs, marți, in judetul Buzau si a fost resimtit in mai multe orase. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs azi in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 5.50 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 146 km. Cutremurul s-a produs in apropierea […] The post Cutremur, resimtit in mai multe orase, produs in judetul Buzau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .