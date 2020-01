Cutremur puternic sâmbătă. Locuitorii au ieşit panicaţi pe străzi In ziua de 11 Ianuarie 2020 la ora 15:37:37 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 5.1, la adancimea de 13km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 39km SV de Bueyuekcekmece, 46km SV de Esenyurt, 49km SE de Corlu, 58km SV de Basaksehir, 59km V de Bahcelievler, 60km SV de Bagcilar, 62km V de Esenler, 62km V de Zeytinburnu, 64km SV de Sultangazi, 66km V de Istanbul. Seismul a avut loc la ora locala 15.37, la 63 de kilometri vest de Istanbul. Epicentrul a fost localizat in Marea Marmara, la o adancime de 16 kilometri. Cutremurul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

