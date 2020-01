Stiri pe aceeasi tema

- Replici seismice puternice continua sa aiba loc in Puerto Rico dupa ultimul cutremur de 5,2 grade inregistrat vineri, care a starnit din nou panica in insula caraibiana, dupa seismul major de 6,6 grade produs marti care a provocat moartea unei persoane, pagube la sute de locuinte si a obligat peste…

- Autoritatile din Puerto Rico au decretat stare de urgenta dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,4, produs marti, a lasat in urma un mort, mai multi raniti si pagube materiale importante in sudul insulei caraibiene, in continuare afectata de efectele distrugatoare ale uraganelor Irma si Maria din 2017,…

- Guvernatoarea din Puerto Rico, Wanda Vazquez, a declarat marti stare de urgenta si a activat Garda Nationala, dupa o serie de cutremure, dintre care unul de o magnitudine de 6,4, cel mai puternic cutremur produs in insula caraibiana din ultimii 102 ani, transmite Reuters.

- Reprezentantii Apararii Civile din Filipine i-au indemnat vineri pe locuitori sa se pregateasca de sosirea unui puternic taifun ce se indreapta spre coasta estica a tarii, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Taifunul Kammuri, insotit de viteze ale vantului de 140 de kilometri la ora si de rafale…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca in ziua de 27 noiembrie 2019 la ora 09:23 ora locala a Romaniei , un cutremur s a produs in Marea Mediterana. Seismul a avut o magnitudine de 6 grade pe scara Riechter, la o adancime de 30 kilometri. Cutremurul s a produs…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Autoritatile din orasul german Dresda au declarat “stare de urgenta nazista”, orasul confruntandu-se cu cu probleme grave de extrema-dreapta, relateaza bbc.com, potrivit news.ro. Dresda, capitala landului Saxonia, este vazut de mai mult timp ca un bastion al miscarii de extrema-dreapta si ca loc…

- CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica…