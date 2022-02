Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 13 Ianuarie 2022, la ora 05:27:35 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 90km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 84km E de Brasov, 91km S de Bacau, 104km NE de Ploiesti, 112km V de…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi in apropiere de zona de coasta a statului Nicaragua, a anuntat Centrul german de cercetare pentru geostiinte (GFZ), relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la o adancime de 49 de kilometri (30,45 mile), a precizat centrul, potrivit Agerpres.ro.Vicepresedintele…

- Un cutremur puternic, de magnitudinea 6.0 pe scara Richter a avut loc, luni, in largul coastei de est a Taiwanului, anunta Biroul Central Meteorologic. Seismul a fost resimtit in capitala taiwaneza Tapiei, relateaza AFP. ”Cutremurul a durat vreo 20 de secunde bune, iar solul se clatina la stanga si…

- Cutremurul s-a manifestat la 96 de km distanța de Tutuala, Timorul de Est, țara din Asia.Tot astazi, 29 decembrie, un cutremur cu magnitudinea 5,6 a avut loc in Insula Creta, care a fost resimțit și in Egipt.Autoritațile egiptene au anunțat ca seismul a fost resimțit in unele orașe ale țarii. Potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 s-a înregistrat miercuri în Insula Creta, Grecia, a anuntat Institutul de Geodinamica al tarii, citat de Reuters. Nu s-au raportat imediat raniti sau pagube. Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC) a înregistrat inițial…

- Nordul Italiei a fost zguduit puternic de un cutremur ce a produs agitație la Milano, unde lumea a ieșit pe strazi. Un cutremur puternic s-a produs, sambata, in nordul Italiei, iar Institutul Național de Geofizica din Italia anunța ca seismul a avut epicentrul in zona de vest a orașului Bergamo. Potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata la 5,4 grade a zguduit sambata unele zone din sudul Greciei, fara a se raporta imediat pagube sau raniți, transmite Reuters, citeaza hotnews.ro.Cutremurul, cu o adancime de aproape 58 kilometri, s-a produs la 07.

- In urma cu aproape o ora, in jurul orei 18:20, a avut loc un cutremur destul de puternic in Romania. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe din țara, la ora producerii acestuia. Nu sunt inregistrate pagube materiale, dar specialiștii se așteapta la raspunsuri seismice in urmatoarele ore. Cutremur…