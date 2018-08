Cutremur puternic marţi noapte Un cutremur puternic - cu o magnitudine cuprinsa intre 6,3 si 7,3, in functie de diverse surse - a avut loc in Venezuela, provocand panica in randul populatiei, relateaza AFP, potrivit News.ro. Cutremurul a fost inregistrat cu o magnitidine de 7,3 de Institutul american de geofizica USGS si de 6,3 de Fundatia venezueleana de anchete seismologice (FUNVISIS). Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

