Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs la primele ore ale zilei de luni in orasul Sirch din provincia Kerman situata in centrul Iranului, a anuntat Centrul de Seismologie din aceasta tara, citat de agentia Xinhua. Epicentrul a fost stabilit initial la o adancime de 10 kilometri.…

- Un cutremur cu intensitate preliminara de 6.0 grade pe Richter s-a produs sambata in estul Japoniei, potrivit Agentiei meteorologica japoneza (JMA), citata de AFP si Agerpres. Cutremurul s-a produs sambata seara la ora locala 20:30 (11:30 GMT) si a fost resimtit si la Tokyo. Epicentrul…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs duminica in Guatemala, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), fara a produce insa pagube; nu au fost raportate distrugeri nici in zona vulcanului Fuego, ale carui eruptii recente au provocat moartea a 110 persoane, informeaza Reuters.…

- Zeci de persoane au fost ranite, miercuri dimineața in urma unui cutremur de 5,2 in Iran. Din primele informații, numarul victimelor seismului produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului, este de 31, dar ar putea crește, scrie Agerpres citand agențiile de…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Seismul s-a produs in apropierea orasului Sisakht, situat la aproximativ…

- Un seism cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri intr-o regiune situata pe coasta italiana a Marii Adriatice, au anuntat specialistii de la Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV) din Italia, citati de DPA. Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ un kilometru de orasul…