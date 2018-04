Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sâmbata în Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), în conditiile în care zona îsi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Un puternic cutremur s-a produs in urma cu putine minute in Romania. Seismul a avut magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter si a fost cel mai puternic seism ce s-a produs in tara noastra in acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu (41 km), Covasna (45 km),…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…