Cutremur puternic la graniţă. S-a simţit şi în Capitală Cutremurul a avut loc la ora locala 6.50 (1.50, ora Romaniei) si s-a produs la mica adancime. Seismul a fost resimtit la peste 700 de kilometri distanta, in capitala Thailandei, Bangkok. "Pentru moment, nu exista informatii despre pagube in Thailanda, in urma acestui cutremur", a precizat Sophon Chaila, un reprezentant al departamentului meteorologic thailandez. Oamenii s-au panicat si au iesit pe strazi. "Lustrele se miscau puternic. Mi-a fost frica", a declarat un locuitor al carui apartament se afla intr-un imobil de 27 de etaje. Acest cutremur a avut loc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt incantata, fericita si mandra sa-l slujesc pe papa', a declarat luni pentru EFE sora Sukanya, una dintre cele sapte calugarite care, alaturi de alte zece croitorese voluntare, au confectionat timp de doua luni vestimentatia papei Francisc si alte 200 de tunici pentru episcopii care participa…

- Un cutremur mare a avut loc azi dimineata in Romania, la ora 04:32 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. In ziua de 29 Octombrie 2019 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 170km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 93km N de Ploiesti,…

- CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur s a produs astazi, 14 octombrie, la 11:48 ora locala a Romaniei, in Republica Moldova. Seismul a avut o magnitudine de doua grade pe scara Richter si a fost localizat manual, la granita cu Romania, la coordonatele…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 și 2,4 grade s-au produs in noaptea de miercuri spre joi, in mai puțin de șase ore, in județele Vrancea și Buzau.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT Potrivit Institutului National de Cercetare…

- In urma cu putin timp, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca in aceasta dimineata, la 08:38, un cutremur cu magnitudinea 2.4 s a produs in Ucraina.Localizat manual la coordonatele 45.31 latitudine si 28.92 longitudine, seismul a avut epicentrul la granita…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Thailandei cu scorul de 3-1 (27-25, 22-25, 25-17, 25-17), sambata, la Cairo, intr-un meci din Grupa C a Campionatului Mondial de volei feminin Under-18 din Egipt. Tricolorele veneau dupa doua victorii, dar au suferit primul esec la Mondial, desi au facut…

- CUTREMUR puternic in Romania. Este cel mai mare din acest an. Vezi unde s-a simtit cel mai tare INFP anunta un cutremur cu magnitudine de peste 4 in Romania. Acesta este al treilea cutremur produs in luna aceasta, celelalte doua avand magnitudini de 2, respectiv 2,3 pe scara Richter. Un cutremur cu…