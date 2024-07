Cutremur puternic într-o insulă din Grecia Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a zguduit insula elena Creta, extrem de cautata de turiști. Nu au fost raportate victime. Primele masuratori au aratat ca seismul, care a avut loc la ora 7:02 AM (04:02 GMT), a avut epicentrul la circa 18 kilometri sub fundul marii. Cutremurul a lovit la circa 60 de kilometri sud […] The post Cutremur puternic intr-o insula din Grecia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

