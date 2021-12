Cutremur puternic în Vrancea: Este cel de al doilea seism al zilei din România Un cutremur cu magnitudinea 4 a avut loc joi dupa amiaza in zona Vrancea. Alt cutremur a avut loc joi dimineața in Ialomița. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca joi, la ora 14:57:00 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea 4.0, la adancimea de 56.05 km. Cutremurul s-a produs la 64km S de Bacau, 98km NE de Brașov, 116km NV de Galați, 124km NV de Braila, 130km NE de Ploiești, 144km SV de Iași, 181km N de București, 195km SV de Chișinau, 196km NE de Pitești, 204km E de Sibiu. Tot joi, la ora 07:18:09,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

