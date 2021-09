Cutremur puternic în România. Unde s-a resimțit Un cutremur puternic fost resimțit, miercuri dupa-amiaza, in Romania. Seismul a avut 4,7 grade pe scara Richter, conform primelor estimari. In ziua de 01 Septembrie 2021, la ora 13:32:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Transilvania, Covasna un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.7, la adancimea de 154km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53km NE de Brasov, 92km SV de Bacau, 107km N de Ploiesti, 154km V de Galati, 156km NE de Pitesti, 157km NV de Braila, 158km E de Sibiu, 164km N de Bucuresti, 177km SV de Iasi, 220km SE de Cluj-Napoca The post Cutremur puternic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

