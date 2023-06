Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur a avut loc, in urma cu puțin timp, in lume. Daca ieri doua cutremure s-au produs in țara noastra, iata ca, astazi, vecinii Romaniei s-au confruntat cu un astfel de seism. Unde s-a produs cutremurul care a inregistrat 4,6 grade pe scara Richter și in ce zone s-a resimțit.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța un cutremur cu magnitudine insemnata luni dimineața, in ziua de 29 Mai 2023, la ora 06:25:28, ora locala a Romaniei).

- Un nou cutremur a "zguduit" Romania, in urma cu puțin timp. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca sesimul a avut loc la ora 19:15:30 (ora locala a Roamniei). Specialiștii au transmis ce magnitudine au inregistrat aceste seisme, dar și unde s-au produs.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța un cutremur cu magnitudine insemnata miercuri dimineața, in ziua de 17.06.2023, la 04:26:42 (ora locala a Romaniei).

- Un cutremur puternic a "zguduit" Italia duminica noapte. Seismul, care a lovit țara in care se afla cei mai mulți romani, s-a produs chiar in zona de sud a statului european. Ce magnitudine a produs seismul și unde s-a resimțit.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs miercuri seara, la ora 19:09, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremur puternic in Romania. Seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 19:09:54, la…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un nou cutremur s-a produs, in urma cu putin timp, in Romania. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde s-a produs!

- Romania s-a zguduit din nou in aceasta dimineața. Un alt cutremur s-a produs in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 7:45, la o adancime de 134 km. Iata ce magnitudine a avut. Un nou cutremur in Romania, duminica dimineața In dimineața…