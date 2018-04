Cutremur PUTERNIC în România. Anunț de ultimă oră făcut de Gheorghe Mărmureanu Gheorghe Marmureanu spune ca acest seism nu este neobișnuit pentru zona seismica Vrancea. „Nu avem motive de ingrijorare. Un cutremur de 4,6 la 150 de kilometri se inscrie in activitatea seismica normala a zonei Vrancea. Vrancea, repet, este periculoasa atunci cand magnitudinea este peste 7,1. Inainte de un cutremur din acesta... 4,5 nu este mare, nu este important", a declarat Marmureanu. CUTREMUR puternic in zona seismica Vrancea Romania a fost lovita in ultimul de un cutremur semnificativ ca intensitate: de 5,4 grade anul trecut. In ultimele luni, s-au produs… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

