- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 a fost resimtit vineri dupa-amiaza in orasul italian Catania, situat pe coasta de est a Siciliei, si in regiunea limitrofa, determinandu-i pe locuitori sa iasa pe strazi.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs miercuri seara, la ora 19:09, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremur puternic in Romania. Seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 19:09:54, la…

- Un cutremur puternic a zguduit joi dupa-amiaza o regiune din centrul Italiei, in apropiere de orașul Perugia, potrivit Ansa.it. Un raport inițial al Centrului Seismologic European Mediteranean a anunțat ca a fost un cutremur cu magnitudinea 5, dar autoritațile italiene l-au evaluat la 4,4 și au precizat…

- Incendiu puternic in satul Rusestii Noi, Ialoveni. Oamenii s-au mobilizat sa ajute un echipaj de pompieri dupa ce s-a aprins vegetatia de pe iazul din localitate. Mai multe hectare de stufaris au fost facute scrum, iar localnicii spun ca incendiul a speriat intregul sat.

- Mai mulți locuitori din campusul social Henri Coanda din Constanța au ieșit disperați din case, sambata seara, de teama unui cutremur puternic, asemanator cu cel din Turcia. Un locatar a sunat la numarul de urgenta 112, relateaza Agerpres. In cartier și-au facut apariția pompierii și mai multe ambulanțe.…

- Temperaturile din Romania s-au schimbat radical in ultima perioada, iar acum se pare ca ajung la valori extrem de scazute. In orașul din Romania in care s-au inregistrat cele mai mici temperaturi, oamenii au indurat temperaturi de -31 de grade Celsius.