CUTREMUR PUTERNIC ÎN OLTENIA CUTREMUR PUTERNIC IN OLTENIA, in ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 96km NV de Craiova, 104km SV de Sibiu, 129km V de Pitesti, 175km SE de Timisoara, 187km S de Cluj-Napoca, 193km V de [...] The post CUTREMUR PUTERNIC IN OLTENIA first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur mediu s-a produs, sambata, 16 iulie, in Oltenia, la ora 10.39. Seismul a avut o magnitudine de 4,2 pe scara Richter, la adancimea de 5 kilometri. Mișcarea tectonica a avut loc in județul Gorj, la 86 km SV de Sibiu, 121 km N de Craiova, 137 km NV de Pitești, 161 km S […] The post A fost cutremur…

- A fost cutremur in urma cu puține minute la Targu Jiu. Cutremurul a fost resimțit atat in blocuri, cat și de catre cei care locuiesc la case. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, in ziua de 16.07.2022, 10.39.24 (ora Romaniei), s-a produs in județul Gorj un cutremur cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs sambata, la ora 10.39, in Transilvania, județul Hunedoara, arata informatiile publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a inregistrat la adancimea de 5 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 86 km de Sibiu, 121 km de Craiova,…

- „In ziua de 16.07.2022, 10:39:24 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 5 km", conform INFP. Cutremurul s-a produs la 86km sud-vest de Sibiu, 121km nord de Craiova, 137km nord-vest de Pitesti, 161km sud de Cluj-Napoca, 165km est…

- In ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 5km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km NV de Craiova, 102km SV de Sibiu, 128km V de Pitesti, 175km SE de Timisoara, 185km…

- Un cutremur de 4,0 grade pe scara Richter (revizuit) s-a produs sambata, la ora 10.39, in OLTENIA, GORJ, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km NV de Craiova, 102km SV de Sibiu, 128km V de Pitesti, 175km SE de Timisoara, 185km S de Cluj-Napoca, 192km V de Brasov,…

- In ziua de 27 Mai 2022, la ora 23:29:12 ora locala a Romaniei , s a produs in BANAT, MEHEDINTI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 15km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 130km V de Craiova, 140km E de Belgrade, 146km E de Zemun, 146km SE de Timisoara, 148km…

- Un cutremur de 2,1 grade s-a produs, luni dimineața, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in Transilvania, Hunedoara, la adancimea de 12km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 125 km SV de Sibiu, 127 km SE de Timisoara, 138 km NV de Craiova, 147 km SE de Arad, 176 km V…