- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs miercuri in Mexic, fara sa fie anuntate deocamdata victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 30 de kilometri sud-vest de Arcelia, in statul Guerrero, potrivit Serviciului National de Seismologie. "Deocamdata unitatile de stat ale…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, vineri dimineața, raporteaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea. Un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a fost inregistrat de aparatele seismologilor la ora 07.49,…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de Varna. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 3 km, la o distanta de 3 km de Provadiya, 38 km de Varna si 178 km de Bucuresti. ...

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Un nou cutremur a avut loc in Papua Noua Guinee, regiunea New Guinea. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 6.7 grade pe scara Richter, epicentrul fiind localizat ola o adancime de 10 km. Seismul a avut loc la ora 16.13 ora Romaniei si a fost localizat la o distanta de 105 km de localitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noappte, in judetul Vrancea, al doilea cel mai puternic din acest an.Seismul a avut loc la 23:49, la o adancime de 143,1 kilometri.

- Un nou cutremur important s-a produs, marți 20 februarie, in Mexic, de data aceasta cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Seismul a fos unul de suprafața, producandu-se la o adancime de 50 de kilometri.

- Un nou cutremur a creat panica in Mexic, luni dimineața, multi locuitori iesind pe strazi. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri.