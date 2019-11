Cutremur puternic in Marea Mediterana. Ce magnitudine a avut

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea ml 2.4 a avut loc azi, 13 Noiembrie 2019, la ora 08:50:14 ora locala a Romaniei in Oltenia, Gorj.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs la adancimea de 11 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- FOTO – Arhiva Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Cluj. Potrivit seismologilor, cutremurul a avut loc la o adancime de 5 kilometri, undeva intre comunele Cașeiu și Chiuiești. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 31 Octombrie 2019 la ora 09:06:39 ora locala a Romaniei s a produs in Transilvania, judetul Cluj un cutremur cu magnitudinea de 2.3 grade.Seismul s a produs la adancimea de cinci kilometri.Cutremurul s a produs…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului relateaza ca in ziua de 28 Octombrie 2019 la ora 06:40:26 ora locala a Romaniei in zona seismica Vrancea, in judetul Vrancea, s a produs un cutremur cu magnitudinea 3.1, la adancimea de 110 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat, in aceasta noapte, ora 01:55, un cutremur produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea.Seismul a avut magnitudinea 3 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 99 km.Cutremurul s a produs in apropierea…

- In urma cu putin timp, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca in aceasta dimineata, la 08:38, un cutremur cu magnitudinea 2.4 s a produs in Ucraina.Localizat manual la coordonatele 45.31 latitudine si 28.92 longitudine, seismul a avut epicentrul la granita…

- Doi noi cutremure s-au produs in Zona seismica Vrancea, amble avand magnitudinea e 3 pe scara Richter. Unul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in judetul Vrancea, iar al doilea, vineri dimineata, in judetul Buzau. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta…

- CUTREMUR puternic in Romania. Este cel mai mare din acest an. Vezi unde s-a simtit cel mai tare INFP anunta un cutremur cu magnitudine de peste 4 in Romania. Acesta este al treilea cutremur produs in luna aceasta, celelalte doua avand magnitudini de 2, respectiv 2,3 pe scara Richter. Un cutremur cu…