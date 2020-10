Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Cutremur teribil de aproape 7 pe scara Richter. Mai multe cladiri prabusite,morți si raniți dupa seism.foto+video Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a avut loc vineri in largul insulei Samos din marea Egee, a anunțat serviciul grec de seismologie, citat de AFP. Seismul s-a resimtit si in Turcia si in Bulgaria.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs, vineri, in Grecia, in insulele Dodecanese, informeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). Inițial magnitudinea cutremurului a fost de 7 grade pe scara Richter, apoi a fost revizuita la 6,7 grade. Cutremurul s-a produs la ora 13.51,…

- Un cutremur puternic, de 6,6 pe scala Richter, a avut loc vineri in largul Insulei Samos, la Marea Egee, si a fost resimtit pana in capitala greaca, situata la aproximativ 300 de kilometri distanta, a anuntat Institutul Geodinamic al Observatorului din Atena. Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs, vineri, in Grecia, in insulele Dodecanese, informeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). Inițial magnitudinea cutremurului a fost de 7 grade pe scara Richter, apoi a fost revizuita la 6,7 grade. Cutremurul s-a produs la ora 13.51,…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale, informeaza Reuters. Sursa: USGS / EPA Numeroase persoane au iesit pe strazile orasului costier Izmir din Turcia dupa…

- Un cutremur de 6,7 grade pe scara Richter și 30 de kilometri adancime s-a produs astazi, la ora 13,51.24, in insula Dodecanese din Grecia, transmite INFP. Seismul s-a produs in apropierea mai...

- Un seism puternic a avut loc, cu puțin timp in urma, in insulele Grecești. Cutremurul a inregistrat magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Afectate au fost orașe atat din Grecia, cat și din Turcia.