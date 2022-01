Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs vineri dupa-amiaza in largul insulei Java din Indonezia si a facut sa se clatine cladirile inalte din capitala tarii, Jakarta, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Locuitorii din Jakarta au fost cuprinsi de panica si si-au parasit locuintele…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6.0 pe scara Richter a avut loc luni in largul coastei de est a Taiwanului, anunta Biroul Central Meteorologic. Seismul s-a resimtit si in capitala taiwaneza Tapiei, relateaza AFP.

- Șapte linii de zi ale STB vor funcționa și in noaptea de Revelion, anunța oficial, printr-un comunicat de presa, Societatea de Transport București. Alte patru linii vor avea programul prelungit pana la 00.30. Astfel, liniile 23, 41, 105 și 282 vor funcționa cu program prelungit pana la ora 00:30, in…

- Un dublu seism - cel mai puternic de magnitudinea 5,4 - a avut loc in largul Insulei grecesti Creta duminica, a anuntat Observatorul din Atena, relateaza AFP, potrivit news.ro. Epicentrul celui mai puternic seism a fost localizat la o adancime de zece klometri - in mare - la 45 de kilometri…

- Cutremurul care s-a produs, marti, in largul insulei Flores, a declansat o avertizare de tsunami care a fost ridicata doua ore mai tarziu, relateaza DPA, preluat de Agerpres. Din informațiile de pana in prezent, districtul Insulelor Selayar a fost cel mai grav afectat de cutremur. Pe langa case, seismul…

- Potrivit sursei citate, epicentrul seismului, care a avut loc la ora locala 21:41, a fost stabilit la o adancime de 10 kilometri.Institutul american de geofizica (USGS), citat de agentia Xinhua, a anuntat o magnitudine de 6,6.In urma cutremurului nu a fost emisa avertizare de tsunami, mai spune Xinhua.

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța ca, vineri se desfașoara lucrari pentru remedierea unor avarii aparute pe conductele de termoficare, in mai multe zone din sectoarele 2, 3, 4 și 5 din Capitala.

- In zona insulei japoneze Iwo Jima, un cutremur a scos la suprafața navele fantoma scufundate in timpul celui de-al Doilea razboi mondial. Datorita activitații seismice, au ieșit la suprafața 24 de insule. Acestea sint nave de transport japoneze care au fost capturate de trupele americane in timpul bataliei…