Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, marti, ca la ora 17:16:52 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri. Acesta este al doilea cutremur inregistrat marti in Buzau, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, marti, in judetul Buzau, la o adancime de 170 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca seismul a avut loc la ora 16.31.Potrivit INCDFP, un cutremul s-a produs, marti dupa-amiaza,…

- O miscare telurica puternica, reevaluata de specialisti la 6.1 grade pe Richter, a curmat vietile a cel putin trei persoane in Japonia. Una dintre victime e un copil de 9 ani, din cate noteaza presa internationala. De asemenea, mai multe zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 pe scara Richter a zguduit ora"ul Osaka din Japonia, la o adancime de aproxiativ 13 kilometri, informeazE cbc.ca, care citeazE autoritE:i locale. Cel pu:in trei persoane "i-au pierdit via:a, iar alte cateva zeci au fost rEnite.

- Cel putin doi oameni au murit si 41 au fost raniti in orasul japonez Osaka, in urma unui cutremur puternic. Potrivit Agentiei Meteorologice nipone, seismul ar fi avut magnitudinea 6,1 pe scara Richter.

- Alerta maxima. Teroristii au lovit din nou, sunt morti si raniti. Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin…

- Cel putin 130 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Richter in sud-vestul Iranului, o zona care a inregistrat mei multe seisme in ultimele zile, relateaza luni EFE.