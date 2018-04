Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 s a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia.Cutremurul s a produs la o adancime de 49 de kilometri.Distantele de la epicentru la cele mai apropiate orase: 643 km S de Davao, Filipine, 230 km E de Manado, Indonezia si 87 km NV de Ternate, Indonezia. ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 a zguduit serios insula Tonga, acesta prudcandu-se la 427 de kilometri sud-vest de arhipelagul din Pacific, anunța Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Din fericire, nu s-au raportat pagube umane sau materiale, iar Centrul de Alerta pentru Tsunami…

- Un seism cu magnitudinea de 4.7 s-a produs in largul insulei Fiji, duminica, a anunțat United States Geological Survey (USGS). Fiji se afla in așa-zisul "Cerc de Foc al Pacificului", o regiune de pe Terra in care se produc multe cutremure de pamant și exista o activitate vulcanica intensa,…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,8 grade, s-a produs in ziua de joi, 8 martie, in Papua-Noua Guinee. Nu este prima oara cand au loc astfel de cutremure in Cercul de foc al Pacificului, acesta fiind unul dintre cele mai mari din zona Papua Noua Guinee din ultimele zile.…

- Muntele Agung a aruncat in atmosfera o coloana de cenusa gri de 1.500 de metri inaltime, a anuntat Sutopo Nugroho, reprezentant al Agentiei Nationale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB).Nu au fost inregistrate victime, a precizat acesta.Sambata, autoritatile au coborat cu o…

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- Seismul de 6 grade pe scara Richter, care s-a produs marti, in largul coastelor insulei indoneziene Java, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, iar peste 130 de cladiri au fost avariate, informeaza agentia de stiri Reuters. "In Cianjur (district in provincia Java de Vest, n.red),…