Cutremur puternic în Grecia VIDEO Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 6 grade pe scara Richter, s-a produs miercuri în apropierea orașului Larissa, în centrul Greciei, potrivit Institutului pentru Fizica Pamântului de la Atena, citat de Ekathimerini.



Deocamdata nu exista informații legate de eventuale victime sau daune materiale, însa seismul a fost suficient de puternic încât oamenii au ieșit speriați în strada.



An #earthquake of magnitude 6.3 struck #Greece on Wednesday. The European #Mediterranean Seismological center said that the quake was at a depth of 10… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 3 mart - Sputnik. Veste ingrijoratoare de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului: Grecia a fost lovita de un cutremur foarte puternic. Cutremurul a avut loc la ora 12:16:12 (ora locala a Republicii Moldova), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Un cutremur puternic, de 5,9 pe scara Richter, a lovit miercuri Grecia. Seismul a fost resimtit pana in capitala greaca, situata la aproape 250 de kilometri distanta. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice Institutul Național de Cercetare…

- Premierul Florin Cițu a subliniat, miercuri, importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. “Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile…

- The head of the Romanian Athletics Federation, Florin Florea, on Wednesday told AGERPRES that the Romanian athletes who are to participate in the European Indoor Athletics Championships for seniors, which will take place between March 4 and 7, in the Polish city of Torun, will be fighting for medals,…

- The French Institute in Romania is organizing together with Campus France Romania the Virtual Fair of study programs in France and of French-language university courses in Romania, the French Institute in Romania said in a release on Wednesday, according to AGERPRES. "Le salon virtuel des…

- The COVID-19 vaccination of the teaching staff starts on Wednesday in most counties in Romania and ends on March 10, during which time the first dose is estimated to be administered to nearly 60,000 persons, Chairman of the National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) Valeriu Gheorghita…

- In ziua de 06 Februarie 2021, la ora 18:09:17 (ora locala a Romaniei), s-a produs in NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.3, la adancimea de 10km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 110km NV de Izmir, 113km NV de Karabaglar, 122km V de Manisa, 169km…

- Mai mulți controlori ai traficului aerian din New York au primit amenințarea ca un avion va intra miercuri in Capitoliu, sediul Congresului SUA. Primejdia ce ar putea aparea a putut fi auzita pe frecvența radio a controlorilor de trafic aerian din New York, obținuta de CBS. „Vom intra cu avionul in…