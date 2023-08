Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur a avut loc, in urma cu puțin timp, in nord estul Chinei. Potrivit informațiilor oferite de Institutul Geologic al SUA (USGS), seismul a avut o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter. Presa internaționala scrie ca cel putin 21 de persoane au fost ranite si cel puțin 100 de cladiri…

- In cursul acestei zile, la data de 2 august 2023, un nou cutremur a avut loc in lume. De aceasta data seismul s-a produs in Creta, Grecia. Mai mult decat atat, potrivit datelor, cutremurul a avut loc la ora 00:52:45 (ora locala a Romaniei). Ce magnitudine a inregistrat seismul de azi.

- Un cutremur puternic s-a produs in Turcia, marți dimineața, in jurul orei 08:44. Seismul a inregistrat o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter. Din primele informații, se pare ca acesta s-a produs in centrul țarii.

- Romania a fost „zguduita” de un cutremur puternic! In ce zona din țara s-a produs seismul, dar și ce magnitudine a inregistrat. A fost resimțit in mai multe orașe. Cele mai noi detalii.

- In urma cu doar cateva ore, un cutremur puternic s-a produs in Franța. Seismul a fost resimtit intr-o zona extinsa, de la Bordeaux pana la Rennes. In urma cutremurului, mai multe cladiri au fost distruse. Iata unde s-a produs seismul cu exactitate, dar și ce magnitudine a inregistrat!

- Un nou cutremur a avut loc, in urma cu puțin timp, in lume. Daca ieri doua cutremure s-au produs in țara noastra, iata ca, astazi, vecinii Romaniei s-au confruntat cu un astfel de seism. Unde s-a produs cutremurul care a inregistrat 4,6 grade pe scara Richter și in ce zone s-a resimțit.

- Un nou cutremur a "zguduit" Romania, in urma cu puțin timp. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca sesimul a avut loc la ora 19:15:30 (ora locala a Roamniei). Specialiștii au transmis ce magnitudine au inregistrat aceste seisme, dar și unde s-au produs.

- Cutremur puternic in Grecia, intr-o destinație unde romanii prefera sa mearga in vacanța! Seismul a avut o magnitudine de 5,8 pe scara Richter și a fost inregistrat in estul Cretei, in cursul zilei de azi. Potrivit primelor informații, anumite cladiri și biserici de pe insula au fost afectate.