- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc duminica seara in județul Vaslui. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in județul Vaslui la ora 20.57. Acesta a avut magnitudinea 4,2 și s-a produs la adancimea de 15 de kilometri.…

- In ziua de 27 Iulie 2021, la ora 13:02:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in apropierea coastei de vest a Turciei un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 9km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 114km NV de Izmir, 116km NV de Karabaglar, 125km V de Manisa, 171km…

- In ziua de 23 Iulie 2021, la ora 17:36:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in aproapierea coastei de vest a Turciei un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 6km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 110km NV de Izmir, 112km NV de Karabaglar, 125km V de Manisa, 178km…

- In ziua de 22 Iulie 2021, la ora 17:16:28 (ora locala a Romaniei), un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs in Arhipelagul Dodecanez, Grecia, la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 171km SV de Aydin, 212km S de Karabaglar, 217km S de Izmir, 237km SV de Merkezefendi,…

- In ziua de 19 Iulie 2021, la ora 16:13:03 (ora locala a Romaniei), s-a produs in vestul Turciei un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 13km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 9km S de Aydin, 90km SE de Karabaglar, 93km SE de Izmir, 100km S de Manisa, 107km V de…

- In ziua de 07 Iulie 2021, la ora 06:15:26 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ASSAM, INDIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.4, la adancimea de 10km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 115km SE de Jaigaon, 121km NE de Rangpur, 141km V de Guwahati, 152km N de Jamalpur,…

- Cutremurul s-a produs la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea municipalitatii Kigi, provincia Bingol, potrivit datelor agentiei turce de gestionare a dezastrelor AFAD. Seismul a fost resimțit si in provincii invecinate, precum Elazig sau Erzincan.Pana la ora transmiterii știrii, nu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a inregistrat, luni, in județul Vrancea. Potrivit Instritutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 14 Iunie 2021, la ora 12:53, s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, un cutremur cu magnitudinea M (EWS) 3.1, la adancimea…