Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade Richter s-a produs marți seara, la ora 18.36 in Marea Mediterana, la sub de Grecia, potrivit EMSC.

Un cutremur cu magnitudinea 6,5 grade pe scara Richter a lovit duminica regiunea Noua Britanie din Papua Noua Guinee, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), informeaza Rador.

In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km.

In zona seismica Vrancea, cel mai puternic cutremur care poate avea loc este de 8,1 grade. Acest lucru este precizat intr-un document oficial al Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Mediafax.

Un cutremur puternic cu magnitudinea 7 s-a produs miercuri in largul provinciei indoneziene Sulawesi de Nord, a anuntat agentia de geofizica a tarii, adaugand ca nu exista vreun risc de tsunami, potrivit Reuters.

Autoritatile din Indonezia au emis o alerta de tsunami pentru aproape trei ore, dupa ce un cutremur de 7,6 grade pe scara Richter s-a produs in largul insulelor indoneziene Tanimbar, marti, inainte de ora locala 3:00, insa nu au fost inregistrate modificari semnificative ale nivelului marii, potrivit

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter, s-a produs marti dimineata (ora locala) in regiunea Eureka, din nordul statului american California, potrivit Institutului Geofizica al Statelor Unite (USGS), anunța Rador.