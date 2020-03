Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de suprafata a avut loc la ora locala 5:24 (6:24 ora Romaniei), epicentrul fiind situat la 10 km adancime. Capitala Zagreb, in vecinatatea careia se afla epicentrul, a suferit mai multe pagube. Mai multe autovehicule au fost distruse de bucatile de zidarie si tencuiala desprinse de pe cladiri.…

- Un seism cu magnitudinea de 5,3 a lovit duminica dimineata capitala Croatiei, Zagreb, producand importante pagube materiale si declansand scene de panica, relateaza agerpres. Cutremurul a fost resimtit la ora locala 06.00 (05.00 GMT), iar numerosi locuitori din Zagreb au iesit in strada, potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s a produs in Iran, la granita cu estul Tuciei, duminica dimineata, potrivit Institutului National de Fizica a Pamantului. Potrivit EMSC, seismul a avut o magnitudine de 5.7 pe scara Richter.In ziua de 23 Februarie 2020, la ora 07:52:57 ora locala a Romaniei , s a produs…

- Un seism cu magnitudinea 5,7 s-a produs in zona de granita dintre Turcia si Iran duminica dimineata, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC); un oficial iranian a precizat ca nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate, informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudine 5,2 pe scara Richter, cu epicentrul in zona Vrancea, a avut loc vineri dimineața și a fost resimțit și in Capitala. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brasov, 96km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 109km V de Galati, 111km NV de Braila, 149km…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți dupa-amiaza, in Jamaica și in Cuba. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, iar autoritațile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru zona Caraibe.

- Cutremurul s-a produs la 50 de kilometri (31 de mile) si a fost de suprafata, iar epicentrul sau a fost localizat in apele din provincia sudica a Davao Oriental, a declarat, pe Twitter, Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.Institutul a mai precizat ca s-ar putea sa se produca…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs marți, in Botoșani, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), citat de Mediafax. Seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 11:42. Cutremurul s-a produs la 89 de kilometri est de Cernauți, 101 kilometri…