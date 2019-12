Cutremur puternic, de suprafata, in Iran. Aproape de o centrala nucleara

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a avut loc marți seara la 177 de kilometri vest de localitatea Port Hardy din provincia canadiana Columbia Britanica, anunța Institutul american de geofizica (USGS), citat de site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Care vor fi zilele…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs marti dupa-amiaza în centrul Columbiei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul a avut loc la ora locala 14.03 (21.03, ora României) în apropierea localitatii Lejanias, în centrul Columbiei,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter s-a produs in Albania, marti dimineata, și a facut zeci de victime, la o prima evaluare. De asemenea, mai multe cladiri s-au prabusit, iar locuitorii au inceput sa alerge panicati pe strazi.

- Un cutremur de suprafata de 5,4 grade s-a produs, luni dupa-amiaza, in sudul Iranului, anunta Institutul american de geofizica (USGS), anunța MEDIAFAX.Seismul a avut loc la ora 14.28 (13.58, ora Romaniei), la adancimea de doar zece kilometri. Citeste și: BOMBA Un fost reporter PRO TV…

- Cutremur de 5,4 grade pe scara Richter in Iran. Seismul a avut loc la ora 14.28 (13.58, ora Moldovei), la adancimea de doar zece kilometri.Epicentrul a fost la 73 de kilometri de Bandar-e Lengeh și la 130 de kilometri de Bandar Abbas.

- CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica…

- Cutremur puternic in Mexic, resimtit usor si in capitala tarii. David Leon, directorul Agentiei Nationale pentru Protectia Cetatenilor, a anuntat ca momentan nu au fost raportate victime sau pagube materiale. In aceeasi zona, un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,1, a avutv lloc in urma…