- Cutremurul s-a produs la 50 de kilometri (31 de mile) si a fost de suprafata, iar epicentrul sau a fost localizat in apele din provincia sudica a Davao Oriental, a declarat, pe Twitter, Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.Institutul a mai precizat ca s-ar putea sa se produca…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter a fost înregistrat vineri în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, informeaza Reuters.Seismul a fost de intensitate moderata, ceea ce poate provoca…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit Afganistanul și Pakistanul vineri dupa-amiaza, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, forțând rezidenții sa iasa în strada la Islamabad și Kabul, relateaza AFP. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 51 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…

- Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul de la ora locala 09:04 a.m. (01.04 GMT), care a facut cladirile sa tremure si a provocat pene de curent in mai multe zone din centrul insulei. Miscarile seismice au fost resimtite timp de un minut in anumite zone ale marii…

- Un seism cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri in largul coastelor regiunii Calabria din sudul Italiei, dar, potrivit primelor estimari ale autoritatilor locale, nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza DPA. Seismul s-a produs la ora locala 06:31 (04:31 GMT) si a avut epicentrul…