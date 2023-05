Stiri pe aceeasi tema

- Un seism puternic s-a produs vineri, 5 mai, in Japonia, in prefectura Ishikawa (vest), au anuntat autoritatile, potrivit Reuters. Seismul a avut o magnitudine de 6,3 pe Richter.Nu a fost emisa o avertizare pentru tsunami dupa seism, a precizat postul public de televiziune NHK. Experții se așteapta insa…

- Un cutremur puternic a "zguduit" Italia duminica noapte. Seismul, care a lovit țara in care se afla cei mai mulți romani, s-a produs chiar in zona de sud a statului european. Ce magnitudine a produs seismul și unde s-a resimțit.

- Un cutremur cu magnitudinea 7.1 a avut loc, luni, in zona Insulelor Kermadec, in apropiere de Noua Zeelanda, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Reuters.Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Panica in Italia dupa ce un cutremur a zguduit in aceasta dupa amiaza coasta de est a Siciliei, in zona orașului Catania. Oamenii au ieșit speriați pe strazi. Ce magnitudine a avut seismul.

- Un al doilea cutremur s-a produs astazi, 6 martie 2023, la ora 21:17:20, in județul Buzau. Seismul s-a produs la adancimea de 140 de kilometri și a avut o intensitate de 3.3 grade pe scara Richter. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,5 grade pe Richter, a avut loc, luni, 6 martie, la ora locala …

- Un nou cutremur puternic in Turcia, in urma cu putin. Potrivit datelor Centrului Seismologic European Mediteranean EMSC , un nou seism a lovit Turcia, luni seara.Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter, fiind produs la suprafata. S a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay, sud…

- Un cutremur de magnitudine 5,7 pe Richter a avut loc azi, la ora 15.16, in sudul Romaniei, la Targu Jiu. Seismul a fost urmat de 6 replici, cea mai semnificativa fiind de 4,2 pe Richter. Este a doua zi consecutiva cu seism in zona respectiva, in apropiere de municipiul Targu Jiu. Citește și: Alex Pițurca…

- In cazul unui cutremur major in Romania, cu intensitate de 7,4 – 8,1 MW, vor fi peste 350.000 de cladiri rezidențiale ce vor fi grav avariate, iar numarul de persoane grav ranite sau decedate va fi de peste 45.000. Aceasta este predicția pe care statul roman, prin Inspectoratul General pentru Situații…