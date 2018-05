Cutremur PUTERNIC de 6,2 pe scara Richter

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sâmbata în Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), în conditiile în care zona îsi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters,…

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata dimineata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters. Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. "Pornind…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…