Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs marti, in regiunea Michoacan, din Mexic, potrivit Centrului Seismologic Euro-mediteranean (EMSC), informeaza Reuters.

- A fost cutremur in București azi, duminica, pe 18 septembrie 2022. Seismul s-a produs in Muntenia, Dobrogea și a avut magnitudinea de 4,2 pe scara Richter. In ce orașe s-a mai simțit cutremurul.

- Veste de ultima ora. Un cutremur de 4 grade s-a simțit in seara zilei de duminica, 18 septembrie, in Romania. Potrivit celor de la INCDPF, seismul s-a produs la o adancime de 45.434 km și s-a resimțit cel mai tare in Muntenia și Dambovița. „In ziua de 18.09.2022, 20:55:20 (ora Romaniei), s-a produs…

- In dimineața zilei de duminica, 11 septembrie 2022, s-a inregistrat un nou cutremur in Vrancea, cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter. Evenimentul a fost anunțat de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de circa 115 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 grade pe scara Richter a fost in Grecia. Seismul a fost inregistrat la ora locala 06:49 in Marea Ionica, in largul coastei de vest a insulei grecești Lefkada. Potrivit datelor Institutului Național de Geofizica și Vulcanologie din Italia (Ingv) și serviciului american…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca noaptea trecuta a avut loc un nou cutremur in țara noastra. Seismul s-a produs la scurt timp dupa miezul nopții și a inregistrat o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter.

- Un cutremur mediu s-a produs, sambata, 16 iulie, in Oltenia, la ora 10.39. Seismul a avut o magnitudine de 4,2 pe scara Richter, la adancimea de 5 kilometri. Mișcarea tectonica a avut loc in județul Gorj, la 86 km SV de Sibiu, 121 km N de Craiova, 137 km NV de Pitești, 161 km S […] The post A fost cutremur…

