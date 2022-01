Un cutremur puternic, de magnitudinea 6.0 pe scara Richter a avut loc, luni, in largul coastei de est a Taiwanului, anunta Biroul Central Meteorologic. Seismul a fost resimtit in capitala taiwaneza Tapiei, relateaza AFP. ”Cutremurul a durat vreo 20 de secunde bune, iar solul se clatina la stanga si la dreapta”, potrivit unui jurnalist AFP […] The post Cutremur puternic cu magnitudinea de 6.0 pe scara Richter, in largul coastei de est a Taiwanului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .