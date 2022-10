Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, 5 octombrie, in nord-vestul Iranului. Cel puțin 276 de persoane au fost ranite, au transmis televiziunea de stat și autoritațile medicale din zona. Zeci de persoane au fost internate Epicentrul acestui cutremur a fost in apropierea orașului Hovi din provincia Azerbaidjanul de […] The post Cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,7 grade, in Iran. Sunt sute de raniti - FOTO first appeared on Ziarul National .