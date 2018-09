Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita si mai multe regiuni din tara au ramas fara curent electric dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.3 grade pe scara Richter s-a produs joi in centrul Ecuadorului, au transmis reprezentantii Institutului american de geofizica (USGS), relateaza Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Peru, in partea de nord-vest a orasului Puerto Maldonado, au transmis reprezentantii Observatorului Geologic din Statele Unite, relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in largul arhipelagului indonezian, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.Cutremurul s-a produs la 153 de kilometri nord-est de Raba, la o adancime de 564,7 km, conform USGS. Nu a fost emisa…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineata, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in judetul Buzau.

- Un cutremul cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter a avut loc, marți, in județul Buzau, zona seismica Vrancea.Seismul a fost inregistrat la ora 15.35.

- Un cutremur puternic a avut loc in Grecia, luni dimineața. Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana, in largul coastelor de sud-vest, in Grecia, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. conform Agerpres.Potrivit…