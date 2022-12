Cutremur puternic cu magnitudinea 6,1, la patru zile după seismul precedent. Oamenii sunt îngroziți – VIDEO La patru zile dupa un cutremur cu magnitudinea 5,7, pe insula Java, in Indonezia, a avut loc un nou cutremur, mai puternic decat precedentul, de 6,1 grade. Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi, in Indonezia, potrivit agentiei de geofizica a tarii (BMKG). Autoritațile nu au raportat pagube imediate, la mai puțin de o […] The post Cutremur puternic cu magnitudinea 6,1, la patru zile dupa seismul precedent. Oamenii sunt ingroziți - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

