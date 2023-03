Cutremur puternic - Cel puțin 13 persoane au murit și peste 90 sunt grav rănite - Magnitudine de 6.5 Un nou bilant anuntat de autoritati arata ca cel putin 13 persoane au murit si peste 90 au fost ranite in Pakistan si Afganistan in urma cutremurului cu magnitudinea de 6,5 grade.Cel putin noua persoane au fost ucise si 44 ranite in nord-vestul Pakistanului, a declarat un oficial guvernamental pakistanez, iar spitalele din nordul provinciei Khyber Pakhtunkhwa au fost puse in stare de urgenta in cursul noptii.Cel putin patru persoane au fost ucise si 50 ranite in Afganistan, a declarat un oficial al Ministerului Sanatatii din aceasta tara.Cutremurul a fost resimtit pe o suprafata de peste 1.000… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

